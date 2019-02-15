شكرا لقرائتكم السيسي في برلين للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن ولقاء مركل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:24

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في مؤتمر ميونخ للأمن، وسيلقي غداً كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين في المؤتمر بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل.



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وبدأ السيسي أمس زيارته إلى ألمانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها. وأضاف أن السيسي سيطرح خلال المؤتمر، رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما سيعرض الرئيس، رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الحالي ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وذكر راضي أن زيارة الرئيس ألمانيا ستتضمن أيضاً، نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي، إذ من المقرر أن يلتقي عدداً من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي الرئيس كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية الشاملة بها، وكذلك استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشاريع التنموية الجاري العمل بها.