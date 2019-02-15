شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الباكستاني لـ«الحياة»: علاقتنا مع السعودية استراتيجية واستثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - منى المنجومي | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 00:50

وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي علاقات بلاده مع السعودية بأنها «استراتيجية واستثنائية»، لافتاً إلى أن هناك تفاهماً سياسياً قوياً بين المملكة وباكستان، «إضافة إلى التفاهم الديبلوماسي. كما أننا ندعم بعضنا في المحافل الدولية».



وأشار قريشي في حوار مع «الحياة» إلى أن المملكة هي من أول من وقف بجانب باكستان في محنتها، «ولن ننسى مواقفها أبداً ما حيينا، إذ استجابت قيادة المملكة لطلب باكستان تأجيل مدفوعات الواردات النفطية من أجل المساعدة في تجنب حدوث أزمة في المعاملات الجارية»، مضيفاً أن هذا «موقف مذهل وتشيد باكستان به».

وقال: «إننا نسعد بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد، وباكستان هي بلده الثاني، وهذا شرف لنا»، مردفاً أن «زيارة ولي العهد لباكستان ستأخذ إطار العمل المتقدم بين البلدان، وسيكون هناك بعد جديد للزيارة، وهو الاقتصادي، ما سيزيد من قوة العلاقة التاريخية التي تربط البلدين». (راجع ص6)

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ولفت الوزير الباكستاني إلى أن الزيارة ستشهد التوقيع على إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، يشارك فيه وزراء من كليهما، وستكون هناك آليات لمتابعة العمل بين الطرفين، واجتماعات دورية، وزاد: «ستشهد الزيارة أيضاً زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في باكستان، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم في شأن بناء مصفاة تكرير نفط في ميناء قوادر، وهو استثمار تتعدى قيمته عشرة بلايين دولار، ما يؤكد للآخرين أن باكستان دولة يمكن الاستثمار فيها بفضل إمكاناتها».

وأوضح أن المملكة وباكستان خفضتا رسوم التأشيرات بهدف تشجيع النشاط المتبادل بينهما، «كما أن باكستان وعدت بتقديم حوافز وخدمات للمستثمرين السعوديين وقررت إعفاءهم من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة، بهدف انعاش السياحة وتعزيز الاستثمار في باكستان».

وأشار قريشي في الحوار إلى جوانب مهمة، منها جهود بلاده في القضاء على الإرهاب، ودعم الاستقرار والأمن الداخلي لباكستان، والدور الذي قامت به السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في محادثات السلام والمصالحة الأخيرة بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان»، كما تطرق إلى الدور «الإيجابي» الذي لعبته السعودية في التقريب بين شعوب المنطقة، إضافة إلى تقديم المملكة المساعدات الإنسانية «السخية» لشعوب المنطقة، وخصوصاً ما قدمته من مساعدات إنسانية للشعب الباكستاني المتضرر من الزلزال الذي وقع في 2005، إضافة إلى المساعدات «السخية» للمتضررين من الفيضانات في عام 2010.

وقال: «نتوق إلى توحّد الأمة، والتحدث بصوت واحد في شأن قضية كشمير أمر مهم للغاية، وهذا التفاهم وهذه الوحدة يمثلان أهمية للمسلمين حول العالم، وخصوصاً بمساعدة المملكة بفضل مكانتها التي تشغلها في الأمة».