شكرا لقرائتكم واشنطن: مواجهة إيران شرط للسلام والاستقرار في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - وارسو – أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 01:22

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولاً أوروبية حليفة للولايات المتحدة بمحاولة تقويض العقوبات التي فرضتها على إيران، وحضّتها على الانضمام إلى واشنطن في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وشددت الإدارة على أن السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة من دون مواجهة طهران.



جاء ذلك خلال مؤتمر وارسو الذي اختتم أمس، وشاركت فيه أكثر من 60 دولة. لكن ألمانيا وفرنسا رفضتا إرسال وزيرَي خارجيتيهما، كما تغيّبت روسيا والصين، فيما لم تدعَ إيران إلى اللقاء.

وتطرّق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى تفعيل الاتحاد الأوروبي آلية مالية تمكّن طهران من الالتفاف على العقوبات الأميركية، قائلاً: «محزن أن بعض شركائنا الأوروبيين البارزين لم يكونوا متعاونين تقريباً، وقادوا الجهود لتشكيل آليات لتفكيك عقوباتنا». واعتبر أن تلك الآلية هي «محاولة لتقويض العقوبات الأميركية على النظام الإيراني القاتل»، وتابع: «إنها خطوة غير حكيمة ستؤدي إلى تعزيز إيران وإضعاف الاتحاد الأوروبي، وتثير مزيداً من الشرخ بين أوروبا والولايات المتحدة».

وأضاف في خطاب أمام المؤتمر: «آن الأوان كي ينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي وينضمّوا إلينا في فرض ضغط اقتصادي وديبلوماسي لازم، من أجل إعطاء الشعب الإيراني والمنطقة والعالم السلام والأمن والحرية التي يستحقونها».

واعتبر بنس أن التزام إيران الاتفاق ليس مهماً، إذ تشوبه عيوب قاتلة، ذلك أنه لا يمنع طهران من امتلاك التكنولوجيا أو المواد اللازمة في نهاية المطاف لتطوير سلاح ذري. ووصف إيران بأنها «أبرز تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط»، واتهمها بالتخطيط لارتكاب «محرقة جديدة».

وزاد: «في وقت يواصل اقتصاد إيران انهياره وينزل شعبها إلى الشوارع، على الدول المؤيّدة للحرية أن تقف معاً كي تحاسب النظام الإيراني على العنف الذي ألحقه بشعبه والمنطقة والعالم». وأعلن أن العقوبات الأميركية «ستصبح أشد وطأة»، إلا إذا «بدّلت إيران سلوكها الخطر والمزعزع للاستقرار».

وأكد التزام إدارة ترامب بمحاربة «الإرهاب الإسلامي الراديكالي»، وتابع: «سنواصل تعقّب بقايا (تنظيم) داعش».

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وافتتح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المؤتمر، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة في سورية، على رغم قرار ترامب سحب قوات بلاده من هذا البلد. وأضاف: «تسعى الولايات المتحدة إلى عهد جديد من التعاون بين كل بلداننا، في شأن كيفية مواجهة» الملفات المطروحة. وتابع: «ما من تحدٍّ في المنطقة سيحلّ نفسه بنفسه. علينا أن نعمل معاً من أجل الأمن».

وقال بومبيو خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: «لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، من دون التصدي لإيران».

واعتبر نتانياهو أن العشاء الافتتاحي للمؤتمر مساء الأربعاء شكّل «منعطفاً تاريخياً»، لافتاً إلى أن المشاركين «تحدثوا بقوة ووضوح ووحدة غير عادية، ضد التهديد المشترك الذي يشكّله النظام الإيراني». وتابع: «أعتقد بأن ذلك يدلّ على تغيير وتفهّم مهم لما يهدد مستقبلنا وما نحتاج إليه لضمان أمنه، وإمكانات التعاون ستتّسع إلى أبعد من الأمن لتشمل كل جوانب الحياة».

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نسخة مصححة لتصريحات له عن «مصلحة مشتركة» للدولة العبرية والدول العربية «في الحرب» على إيران. وفي الصيغة المعدلة التي نُشرت بالإنكليزية، وردت كلمة «المعركة» بدل «الحرب».

وعلّق ديبلوماسي أوروبي على التصريحات الأميركية والإسرائيلية، قائلاً: «نحن جميعاً متفقون على ضرورة تعزيز الضغط على إيران في ما يتعلق بملفات مهمة، مثل الصواريخ والإرهاب». واستدرك: «كل ما يستهدف دفع إيران إلى التصعيد، خصوصاً النووي، سيكون خطأً كبيراً نرفضه بشدة».

على صعيد آخر، أعلن جاريد كوشنر، صهر ترامب وأبرز مستشاريه حول الشرق الأوسط، أن إدارة الرئيس الأميركي ستكشف عن «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 9 نيسان (أبريل) المقبل. وذكر ديبلوماسي أن كوشنر أطلع المشاركين في مؤتمر وارسو على الخطة، لكنه رفض الخوض في التفاصيل خشية تسريبها.

ولا تشارك السلطة الفلسطينية في المؤتمر الذي وصفته بأنه «مؤامرة أميركية». وكتب نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «بوقوفها كلياً في صفّ الحكومة الإسرائيلية، تسعى (إدارة ترامب) إلى تطبيع الاحتلال الإسرائيلي والإنكار المنهجي للحق الفلسطيني في تقرير المصير. ويدخل مؤتمر وارسو في هذا السياق».

وتابع: «عملية السلام لا يمكن تحويلها إلى محاولة للحصول على عفو عن جرائم الحرب، أو محاولة لإرغام أحد الأطراف للتخلّي عن حقوقه الأساسية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة».