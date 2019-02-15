شكرا لقرائتكم مزيد من الردود على التعرض لبشير الجميل باسيل: مش مسموح التعرض لأي شهيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:46

تواصلت الردود على السجال الذي دار بين النائبين نواف الموسوي (حزب الله) ونديم الجميّل (الكتائب) خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي اللبناني.



وكتب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عبر"تويتر"، قائلا: "بذكرى 14 شباط منتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء لبنان من رؤساء ومسؤولين ومقاتلين ومقاومين ومواطنين. كل واحد منهم شهيد الوطن لأن اذا بحياتو هو لحزب وجماعة وطايفة فبشهادتو هو لكل لبناني ومن هيك مش مسموح التعرض لأي شهيد لأن حقن علينا تكريمن او الصمت اذا ما كنا نتفق معن".

وغرّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا الصحناوي قائلاً: "بشير الجميل انتخب رئيساً للجمهورية، واستشهد كذلك... هو الرئيس السابع بعد الاستقلال... هو جزء من تاريخنا... الاختلاف على مسيرته لا يلغي كل ما سبق ذكره... حلم بشير في بناء دولة القانون يتحقق. وافضل طريقة لتخليد ذكراه تكمن في دعم الرئيس القوي ومشروع الدولة العادلة والقادرة".

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وفي هذا السياق افيد أن امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان أجرى تعديلات على الكلمة التي كان أعدّها ليلقيها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ليضمّنها تعليقات على بعض الكلمات التي ألقيت. ولن يفوّت كنعان "الردّ أيضاً على ما قاله النائب الموسوي عن "وصول الرئيس ميشال عون ببندقيّة المقاومة".

وقال عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل لـ "المستقبل": "من الضروري أن يعلموا أنهم في حال تهجّموا علينا سوف نرد ونحن لا نريد تعطيل دور الحكومة لكن من سيتطاول علينا سوف نرد عليه".

سعيد: كلام الموسوي إعتراف

ورأى النائب السابق فارس سعيد أنّ "كلام النائب الموسوي هو إعتراف ان "حزب الله" يستخدم سلاحه في الداخل من اجل ترجيح هيمنته على بناء الدولة". وقال: "كلامه تأكيد انه صانع الرؤساء والقوانين والحكومات، وتثبيت أن بناء الدولة في لبنان هو بشروط "حزب الله" وليس بشروط الدستور".