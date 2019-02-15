شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء التونسي: العلاقة مع السبسي معقدة أحياناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 00:50

اعترف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بأن «العلاقة» مع الرئيس الباجي قائد السسبسي تكون «معقدة أحياناً»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.



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وأكد الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس أن «الرئيس رجل دولة، وأتعامل معه وفقاً للدستور، ويمكن للعلاقات أن تكون معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات وليس على المستوى الشخصي».

ولدى سؤاله عن ارتباطاته مع «حزب النهضة الإسلامي»، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له. وقال: «لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة، لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية، وأنا أتولى أعمال البلاد». ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام، وقال مازحاً: «لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني»، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة «كل يوم عند الحلاقة».

وأضاف الشاهد: «في ما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية في أيار (مايو) الماضي، فتلك استحقاقات مهمة بالنسبة إلى ديموقراطية جديدة».

وينص الدستور التونسي لعام 2014 على إجراء الانتخابات التشريعية قبل 60 يوماً على الأقل من نهاية ولاية البرلمان، أي بين أوائل تشرين الأول (أكتوبر) وأوائل كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وبين أواخر تشرين الأول وأواخر كانون الأول بالنسبة للانتخابات الرئاسية.