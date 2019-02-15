شكرا لقرائتكم الرسوم الجمركية الأميركية ترفد الخزانة بـ9 بلايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 01:47

أدخلت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي 9 بلايين دولار إضافية إلى الخزانة الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لكن العجز مايزال أعلى بـ42 في المئة مما كان عليه في العام السابق، بحسب ما أفادت وزارة الخزانة.



ووصف ترامب مراراً الرسوم الجمركية، التي فرضها العام الماضي، وخصوصاً على واردات من الصين تبلغ قيمتها سنوياً 250 بليون دولار، باعتبارها مكسباً استثنائياً للحكومة الأميركية، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تدفع هذه الرسوم، في حين أن الشركات الأميركية هي التي تدفع هذه الرسوم في الواقع.

وقال ترامب في «تويتر» إن الصين الآن «تدفع بلايين الدولارات شهرياً للحصول على ميزة الدخول إلى سوق الولايات المتحدة». وارتفع إجمالي الرسوم الجمركية، التي تم جمعها، إلى 18 بليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017، في حين أن المبلغ المحصّل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وحده تضاعف ليبلغ 6 بلايين دولار، وفقاً لبيان الموازنة الشهري.

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وفرض ترامب أيضاً تعريفات عقابية صارمة على واردات الصلب والألمنيوم، فضلاً عن سلع أخرى مثل الألواح الشمسية والغسالات، في محاولة منه لحماية الصناعة الأميركية، ما أثار إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

لكن على رغم الزيادة في الرسوم، التي تم جمعها، فإن العجز المالي الأميركي في الربع الأول من السنة المالية 2019 التي بدأت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، زاد نحو 94 بليون دولار ليبلغ 319 بليوناً، بسبب زيادة في الإنفاق بلغت نحو 100 بليون دولار، بحسب ما أظهر التقرير. وشملت الزيادة في النفقات خصوصاً برنامج «ميديكير» للرعاية الصحية، وبرامج الضمان الاجتماعي وكذلك الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى 18 بليون دولار زيادة في الفائدة على الدين العام، الذي بلغ هذا الشهر رقماً قياسياً عند 22 تريليون دولار.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2018، بلغ العجز في الموازنة 779 بليون دولار، بزيادة 17 في المئة عن العام السابق، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العجز خلال العام الحالي إلى 900 بليون دولار، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة المستقل التابع للكونغرس.

إلى ذلك، تحدث ترامب بنبرة إيجابية بشأن محادثات التجارة الجارية مع الصين، قائلاً للصحافيين إن واشنطن أرسلت وفداً نابغاً من المفاوضين إلى بكين هذا الأسبوع وإن المفاوضات تسير بشكل جيد جداً. ويقترب أكبر اقتصادين في العالم من نهاية هدنة مدتها 90 يوماً أعلناها في حربهما التجارية حتى يمكنهما التفاوض على اتفاق. وإذا لم يتمكن البلدان من الوصول إلى اتفاق بحلول 1 آذار (مارس) المقبل، عندئذ من المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة رسومها الجمركية على بضائع صينية، ما قد يثير رداً مماثلاً من العملاق الآسيوي.