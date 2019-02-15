الإمارات تدين الهجوم ضد قوات الأمن الهندية في كشمير

اسماء السيد - ابوظبي: أدانت الإمارات بشدة الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف قوات الأمن الهندية في الشطر الهندي من اقليم كشمير.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إنها تدين "هذا العمل الإرهابي الجبان" مؤكدة على موقفها "الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة".
قتل 41 جنديا على الأقل في الهجوم، بحسب الشرطة في اعتداء هو الاكثر دموية منذ العام 2002.
واستهدف التفجير قافلة تضم 78 حافلة تنقل نحو 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومترا عن سريناغار.
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