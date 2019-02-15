"داعش" يختطف خمسة شبان ذهبوا لجني "الكمأ" غربي العراق

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye

وأضاف العكيدي، إن "تنظيم داعش الإرهابي خطف خمسة مدنيين من أبناء مدينة راوة (210كم غرب الرمادي)، ذهبوا لجني محصول الكمأ جنوب شرقي القضاء"؛ بحسب "السومرية نيوز".

وأشار العكيدي، أن "المخطوفين ما يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن تنظيم "داعش" اختطف ثلاثة من أبناء قضاء حديثة خلال جمعهم "الكمأ" غربي المحافظة، في حادث يعد الثاني من نوعه بتلك المنطقة والثالث في العراق.

وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.