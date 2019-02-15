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© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
وأشار العكيدي، أن "المخطوفين ما يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن تنظيم "داعش" اختطف ثلاثة من أبناء قضاء حديثة خلال جمعهم "الكمأ" غربي المحافظة، في حادث يعد الثاني من نوعه بتلك المنطقة والثالث في العراق.
وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر "داعش" يختطف خمسة شبان ذهبوا لجني "الكمأ" غربي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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