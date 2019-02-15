ترامب يصدر إعلانا بشأن سوريا خلال 24 ساعة

وبحسب "رويترز"، ينتظر الحلفاء الأوربيون وروسيا أن يروا كيفية تنفيذ ترامب لقراره حول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا البالغ عددها 2000 جندي من البلاد. وقال ترامب خلال حفل "روز جاردن" في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على داعش وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة". يتبع…

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