اختراع فلسطيني جديد

نشر المحلل السياسي الإسرائيلي، روعي قايتس، في تغريدة جديدة له على "تويتر"، صورة لاختراع فلسطيني جديد لمواجهة موجات الغاز الإسرائيلي المسيل للدموع.

وذكر روعي قايتس، مراسل هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) للشؤون العربية، أن الاختراع الفلسطيني من المفترض أن يواجه موجات الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة، بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وظهر في الصورة المنشورة على حساب مراسل القناة العبرية، شاب فلسطيني، يرتدي غالونا بلاستيكيا اقتطع الجزء الأسفل منه، وتم تفريغ الجانب المواجه له ووضع بلاستيك شفاف أمامه بهدف الرؤية، وتم تجهيزه بخراطيم، تمكن مرتديه من التنفس، خلال إلقاء الجيش الإسرائيلي للغاز المسيل للدموع، أثناء "مسيرات العودة".

وسبق أن قام الفلسطينيون في قطاع غزة باختراعات جديدة لمواجهة الغاز الإسرائيلي المسيل للدموع، منها وضع قناع على الوجه، ومن داخله بصلة، على سبيل المثال.

ومن بين الاختراعات الفلسطينية الأخيرة، بالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة، و"النبلة" القاتلة، وغيرها.