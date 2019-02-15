دعوة إلى "حزب الله" اللبناني... هل ينفذها

وطالب النائب "حزب الله"، بتسليم سلاحه إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

© Photo / GREG BAKER

وقال رئيس "حزب الكتائب"، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الـ31 للحزب، "هناك سلاح غير شرعي يجر لبنان إلى صراعات غصبا عنه، هذا السلاح يضرب استقلال لبنان ويمنع قيام الاقتصاد، ولا استقرار بوجود السلاح، فهو يمنع العدالة في لبنان وأصبح يؤثر على انبثاق السلطة في لبنان، كي لا نقول إنه هو من يقرر انبثاق السلطة في لبنان".

وأضاف "السلاح يجر عداوات لبنان مع دول أخرى، ولبنان محاصر دوليا من قبل أصدقائه التقليديين بسبب السلاح، والكلام عن أن بندقية السلاح هي التي كان لها التأثير الأكبر في انبثاق السلطة في الرئاسة والحكومة ومجلس النواب هو بيت القصيد، الذي لطالما حذرنا منه، وأسقط الحجج والشعارات ومحاولات الهروب من المسؤولية".

وأكد الجميل أن "كل الشعارات سقطت أمس في مجلس النواب".

Advertisements

وأشار سامي الجميل "من يقول إنه أوصل عون إلى رئاسة الجمهورية لماذا لا تسلمونه سلاحكم؟".

وتابع الجميل أن "موقفنا ونضالنا من أجل سيادة لبنان ليس أمرا مستجدا، وهو موجه فقط لبناء دولة".

وقال سامي الجميل "النضال من أجل سيادة لبنان لن يمنعنا من أن نفكر بمستقبلنا لأن الانتهاك للسيادة والاستقلال هو نتيجة لا المشكلة الأساسية".