الشاهد: نستهدف مليون سائح فرنسي في 2019

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الجمعة، إن بلاده تستهدف استقبال مليون سائح فرنسي في العام 2019.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الشاهد عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه بالعاصمة باريس، نشرها حساب رئاسة الحكومة التونسية على "فيسبوك".

ويختتم الشاهد، الجمعة، زيارة رسمية إلى فرنسا بدأها الأربعاء وتستغرق 3 أيام.

وأضاف الشاهد أن "عدد السياح الفرنسيين الوافدين إلى تونس سجل (في 2018) تطورا بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية"، مشيرا أنّ 800 ألف زاروا بلاده العام الماضي.

وبخصوص لقائه مع ماكرون لفت إلى أن الجانب الأمني والاستخباراتي كان بين المواضيع الهامة التي تم بحثها، و"خصوصا موضوع مكافحة الإرهاب الذي أصبح مشتركا يجمع البلدين".

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كما لفت إلى وجود "برنامج مشترك (تونسي فرنسي) من أجل وضع استراتيجية متكاملة لتبادل المعلومات والاستخبارات".

وشدد الشاهد على ضرورة أن "تستثمر فرنسا في الديقراطية التونسية الناشئة، وأن تكثف التعاون الاقتصادي مع تونس من أجل تلبية رغبات وتطلعات شعب البلد الأخير".

ولفت إلى أنّ موضوع التربية والتعليم العالي شكّل "محورا هاما" خلال لقائه بالرئيس الفرنسي، علاوة على التطرق إلى آخر استعدادات تونس لاحتضان قمة الفرانكفونية لعام 2020.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، إن "بلاده تسعى إلى بلوغ أكثر من 9 ملايين سائح في 2019".

ووفق بيانات وزارة السياحة التونسية، ارتفعت العائدات السياحية بـ42.1 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغت 3.9 مليار دينار أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

وفي 2018، بلغ عدد الوافدين على تونس 8.3 مليون سائح، أي بارتفاع قدره 17.7 في المائة مقارنة بعام 2017.