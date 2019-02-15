اليمن تتهم رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة بالتضليل

صحيفة الخليج الالكترونية اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، بالتضليل. Advertisements وقالت وزارة الخارجية اليمنية: إن تصريحات كاميرت تكشف التضليل المتعمّد الذي تحمله بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن. يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك بكافة جبهات اليمن، لتحرير اليمن السعيد من براثن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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