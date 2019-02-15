إخلاء 75 شخصًا إثر اندلاع #حريق بأحد فنادق #المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إخلاء 75 شخصًا من المتواجدين بأحد الفنادق في المدينة المنورة احترازيًّا، بعد اندلاع حريق في الدور الثالث بالمبنى.

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وقال متحدث الدفاع المدني، في بيان صادر عنه اليوم: أُبلغنا عند الساعة ١٣:٢٥ من ظهر هذا اليوم الجمعة، عن ‏حادث حريق في أحد الفنادق على شارع أبا ذر بالمدينة المنورة. مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني تمكّنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في غرفتين بالدور الثالث المتكرر.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أنه تمت مباشرة ‏الحالة من قبل مسؤولي السلامة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع، وتسليم الحادث لمندوب ‏هيئة السياحة والآثار لاستكمال ما يلزم من إجراءات