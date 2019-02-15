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صحيفة الخليج الإلكترونية
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد :
لقد أصبح التنافس بين الطلاب أكثر الاهتمامات , تنافس محمود للحصول على أعلى الدرجات , وللقبول في أرقى الجامعات , طبعا و بأعلى القدرات ! نعم بأعلى القدرات !
قدراتنا أعلى , و كيف تعلو القدرات؟! والتفوق في درجة اختبار القدرات العامة هو حديث الساعة بين طلاب المرحلة الثانوية المتخرجين , المتفوقين منهم و المتعثرين , بل حتى آباءهم و المعلمين شملهم هذا الاهتمام.
قدراتنا أعلى
إن وعي الطلاب بأهمية الاستعداد للقدرات ضعيف جدا , فمن خلال الاستبيان والملاحظة نجد أن الكثير من الطلاب يدركون أهمية القدرات ،و لكنهم يجهلون التعامل مع نمط هذه الاختبارات المقننة ، فرغم الجهود التي يبذلها المركز الوطني قياس وإدارات التعليم في تدريب الطلاب إلا أن المواقع والكتب المتخصصة و التجميعات مع أهميتها أصبحت جل اهتمامهم وسبيل استعدادهم .
قدراتنا أعلى
” وقفة ” هذه العبارة أقصد ( قدراتنا أعلى ) عايشتها على مدار عامين كاملين ، ومازال صداها يتردد داخل أروقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بين طلابها ومعلميها فرحا واستبشارا لتميزها وحصولها على المراكز الأول في اختبار القدرات العامة – قياس- في نسختها الأخيرة للعام الماضي والموثقة في موقع المركز الوطني ( قياس ).
قدراتنا أعلى
” وصايا قبيل الاختبار ”
لا شك أن التدريب والاستعداد لهذا النمط من الاختبار جد مهم ، بل نوصي أبناءنا الطلاب بالتدرب والقراءة حول كيفية أداء هذا الاختبار ، أضيف معها وصايا أخرى سميتها ” اللاءات الخمس” وهي :
” لا تصاحب الكسلان ” ، واحرص على مصاحبة من تستفيد منه .
لا تصحب الكسلان في حالاته كم صاحب بفساد آخر يفسد
1. “لا تيأس ” وأعد الاختبار مرة أخرى .
2. “لا تستعجل ” استعد جيداً قبل دخول الاختبار وتدرب واقرأ وشاهد .
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
3. ” لا تسوف ” في الاستعداد للاختبار ، ولتبدأ الآن.
4. لا تهجر القرآن كلام الكريم المنان ، اجعله رفيقك دائما …
5. لا تجعل الصلاة آخر اهتمامك ، بل اجعلها القيمة الأولى في حياتك ، واحذر أن تكون مثل الذي قيل فيه :
صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام
فالصلاة بداية الوصايا ، ومفتاح العطايا …
أحد الطلاب المتفوقين في مدارس التحفيظ قدم نصيحة لزملائه مخاطبا ومذكرا نفسه أولا قائلا : ” بصلواتي تعلو قدراتي
ولعله أراد أن يقول : بقرآني وصلواتي تعلو قدراتي…
وأولاً وأخيراً : الاستعانة وحسن الظن بالله جل في علاه ، في كل الأمور وعلى مر العصور ..
يقول ابن مسعود – رضي الله عنه – :” قسماً بالله ما ظن أحدٌ بالله ظن إلا أعطاه الله إياه وذلك لأن الفضل كله بيد الله”
بقلم
ماهر اللهيبي
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