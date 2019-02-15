صحيفة الخليج الإلكترونية

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد :

لقد أصبح التنافس بين الطلاب أكثر الاهتمامات , تنافس محمود للحصول على أعلى الدرجات , وللقبول في أرقى الجامعات , طبعا و بأعلى القدرات ! نعم بأعلى القدرات !

قدراتنا أعلى , و كيف تعلو القدرات؟! والتفوق في درجة اختبار القدرات العامة هو حديث الساعة بين طلاب المرحلة الثانوية المتخرجين , المتفوقين منهم و المتعثرين , بل حتى آباءهم و المعلمين شملهم هذا الاهتمام.

قدراتنا أعلى

إن وعي الطلاب بأهمية الاستعداد للقدرات ضعيف جدا , فمن خلال الاستبيان والملاحظة نجد أن الكثير من الطلاب يدركون أهمية القدرات ،و لكنهم يجهلون التعامل مع نمط هذه الاختبارات المقننة ، فرغم الجهود التي يبذلها المركز الوطني قياس وإدارات التعليم في تدريب الطلاب إلا أن المواقع والكتب المتخصصة و التجميعات مع أهميتها أصبحت جل اهتمامهم وسبيل استعدادهم .

قدراتنا أعلى

” وقفة ” هذه العبارة أقصد ( قدراتنا أعلى ) عايشتها على مدار عامين كاملين ، ومازال صداها يتردد داخل أروقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بين طلابها ومعلميها فرحا واستبشارا لتميزها وحصولها على المراكز الأول في اختبار القدرات العامة – قياس- في نسختها الأخيرة للعام الماضي والموثقة في موقع المركز الوطني ( قياس ).

قدراتنا أعلى

” وصايا قبيل الاختبار ”

لا شك أن التدريب والاستعداد لهذا النمط من الاختبار جد مهم ، بل نوصي أبناءنا الطلاب بالتدرب والقراءة حول كيفية أداء هذا الاختبار ، أضيف معها وصايا أخرى سميتها ” اللاءات الخمس” وهي :

” لا تصاحب الكسلان ” ، واحرص على مصاحبة من تستفيد منه .

لا تصحب الكسلان في حالاته كم صاحب بفساد آخر يفسد

1. “لا تيأس ” وأعد الاختبار مرة أخرى .

2. “لا تستعجل ” استعد جيداً قبل دخول الاختبار وتدرب واقرأ وشاهد .

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

3. ” لا تسوف ” في الاستعداد للاختبار ، ولتبدأ الآن.

4. لا تهجر القرآن كلام الكريم المنان ، اجعله رفيقك دائما …

5. لا تجعل الصلاة آخر اهتمامك ، بل اجعلها القيمة الأولى في حياتك ، واحذر أن تكون مثل الذي قيل فيه :

صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام

فالصلاة بداية الوصايا ، ومفتاح العطايا …

أحد الطلاب المتفوقين في مدارس التحفيظ قدم نصيحة لزملائه مخاطبا ومذكرا نفسه أولا قائلا : ” بصلواتي تعلو قدراتي

ولعله أراد أن يقول : بقرآني وصلواتي تعلو قدراتي…

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وأولاً وأخيراً : الاستعانة وحسن الظن بالله جل في علاه ، في كل الأمور وعلى مر العصور ..

يقول ابن مسعود – رضي الله عنه – :” قسماً بالله ما ظن أحدٌ بالله ظن إلا أعطاه الله إياه وذلك لأن الفضل كله بيد الله”

بقلم

ماهر اللهيبي