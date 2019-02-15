شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضتان تنقذان مصاباً في حادث مروري بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أنقذت الممرضتان مريم الشمري ووفاء العنزي مصاباً في حادث مروري بحائل، عندما قامتا بتقديم الإسعافات الطبية العاجلة أثناء مصادفتهما الحادث. وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك، أظهر إنسانية الممرضتين بإسعاف المصاب في موقع الحادث بحينه، حيث أشارت تقارير مقربة بابتلاع المصاب لسانه؛ واستنفرت كل الإسعافات والرعاية الطبية حتى وصول الهلال الأحمر للحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممرضتان تنقذان مصاباً في حادث مروري بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.