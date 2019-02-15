أضخم يخت بالعالم: تكلف 800 مليون دولار وبحجم ملعبي كرة قدم

انتشرت صور كثيرة لأكبر يخت في العالم، وهو بحجم ملعبي كرة قدم، وتصل تكلفة إنشائه 800 مليون دولار أمريكي.
وعلى خلاف اليخوت الخاصة، سيكون اليخت الجديد، الذي يطلق عليه "مشروع فالكاري" متاحا للعامة، خاصة أنه سيمتلك كثير من وسائل الترفيه، التي تجعله مركزا ترفيهيا عائما، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.
ويصل طول اليخت إلى 229 مترا، متجاوزا طول "اليخت عزام" الخاص برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، الذي يبلغ طوله 180 مترا.
ويمكن لليخت الجديد أن يحمل 52 شخصا، إضافة إلى طاقمه المكون من 92 شخصا، ويمكنه أن يتحرك بسرعة تصل إلى 25 عقدة.
وسيكون اليخت مجهز بـ"كازينو عائم"، ومسارح ومطاعم، ووسائل ترفيه أخرى، وعلى خلاف اليخوت الفارهة، التي يقتصر امتلاكها على الأثرياء، فإن مصمم اليخت الجديد، تشول بارك، من كوريا الجنوبية، يسعى لتحويله إلى مركز ترفيه عالمي يكون متاحا للعامة.
واستغرق تصميم اليخت 8 أشهر، ومن المقرر أن يتم صناعة هيكله من الألومنيوم، والألياف الكربونية لجعله أخف وزنا، بحسب مصممه تشول بارك، الذي أوضح أنه صاحب الفكرة، التي لاقت دعما من المصمم بالمر جونسون، في الكلية الملكية للفنون في لندن.
ويعتبر غالبية الناس أن اليخوت الفارهة حكرا على من يملكون المليارات، لاستعراض ثرواتهم، ورغم ذلك فإن المشروع الجديد سيغير تلك الفكرة ليتمكن العامة من الوجود على متن أضخم يخت في العالم".
وقال مصمم اليخت الكوري الجنوبي، إنه تلقى عدة عروض لبناء اليخت، الذي تصل تكلفته إلى 800 مليون دولار، لكنه لم يتم توقيع أي من تلك العقود حتى الآن، مضيفا: "إذا تم بناؤه، فإنه سيصبح أطول يخت في العالم على الإطلاق".
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