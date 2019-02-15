أضخم يخت بالعالم: تكلف 800 مليون دولار وبحجم ملعبي كرة قدم

انتشرت صور كثيرة لأكبر يخت في العالم، وهو بحجم ملعبي كرة قدم، وتصل تكلفة إنشائه 800 مليون دولار أمريكي.

وعلى خلاف اليخوت الخاصة، سيكون اليخت الجديد، الذي يطلق عليه "مشروع فالكاري" متاحا للعامة، خاصة أنه سيمتلك كثير من وسائل الترفيه، التي تجعله مركزا ترفيهيا عائما، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ويصل طول اليخت إلى 229 مترا، متجاوزا طول "اليخت عزام" الخاص برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، الذي يبلغ طوله 180 مترا.

ويمكن لليخت الجديد أن يحمل 52 شخصا، إضافة إلى طاقمه المكون من 92 شخصا، ويمكنه أن يتحرك بسرعة تصل إلى 25 عقدة.

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