كشف تطبيق "واتس آب" عن مجموعة من "الإيموشنز" الجديدة التي من المقرر طرحها خلال العام الحالي، واحتوت على رمز تعبيري مثير للجدل.
وأشار "واتس آب" إلى أنه سيطرح 270 رمزا تعبيريا خلال 2019، لكل أنواع الهواتف الذكية، والتي سترضي جميع الأجناس والأعراق، وحتى ذوي الإعاقة، وفقا لـ"سبوتنيك".
وتضم الرموز التعبيرية مجموعة من الإعاقات الجسدية، بما في ذلك كراسي متحركة، وفاقدي البصر والسمع، ولغة الإشارة.
ولكن يظل أكثر "إيموشن" مثيرا للضجة من بين كل الرموز التعبيرية المرتقبة، هو "Pinching Hand" الذي يحمل إيحاء مبتذلا، يتناول صغر حجم عضو الرجال، بحسب "سبوتنيك".
وتمت الموافقة على القائمة النهائية لصور "الإيموشنز" الجديدة لإطلاقها في 5 مارس.
وسيطرح رمز "Pinching Hand" المثير للجدل على مستخدمي هواتف "أندرويد" في شهر أغسطس، بينما سيتوافر على هواتف "أبل" في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر «واتس آب» يطرح رموز تعبيرية جديدة.. أحدها مبتذل لـ«إهانة الرجال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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