"من المحارة إلى الدهان".. ما تكلفة طلاء واجهة المنازل؟

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كتب- محمد نصار:

تعمل محافظة القاهرة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن طلاء واجهات العقارات بدلًا من إبقائها على الطوب الأحمر، والذي يضر بالمنظر الجمالي للمدن.

وتأتي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطبيقًا لنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي ألزم المواطنين بتشطيب واجهات العقارات كشرط أساسي من شروط الحصول على ترخيص البناء.

وينشر "مصراوي" التكلفة التقريبية لتشطيب الواجهات حسب نوع التشطيب، وهل يشمل ذلك أعمال محارة ودهانات أم دهانات فقط.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريح سابق لمصراوي، إن تكلفة دهان الواجهات يتحملها صاحب العقار وليست الحكومة، مؤكدًا أن هذا الإلزام منصوص عليه في قانون البناء الموحد والمباني غير مكتملة تشطيبات الواجهة مخالفة للقانون.

وقال المهندس خالد عاطف، خبير التطوير العقاري، إن متوسط إجمالي سعر المتر الواحد في التشطيبات الخارجية للأبنية من 150 وحتى 500 جنيه، بالنسبة للتشطيبات بالدهان.

وأضاف عاطف، لمصراوي، أن هذه الأسعار تشمل جميع التكاليف من المواد الخام المستخدمة في التشطيبات وكذلك أجور العمال.

وأكد خبير التطوير العقاري، أن الأسعار يدخل في تحديدها المساحة والحجم وجودة المنتج أو المواد الخام المستخدمة.

وقال العميد محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، لا يتيح للمواطنين طلاء واجهات العقارات أو إجراء أعمال تشطيبات خارجية بها دون الرجوع إلى الأحياء أو الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وحول ما إذا كان يمكن طلاء واجهات العقارات على الطوب الأحمر دون "محارة" أكد نائب المحافظ، لمصراوي، أن هذا الأمر غير ممكن، ولابد من وضع طبقة المحارة على الطوب الأحمر ومن ثم طلاؤها بالألوان التي يتم تحديدها من قبل الأحياء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن طلاء الواجهات على الطوب مباشرة.

وأشار عبدالحميد محمد، أحد تجار الجملة للدهانات بمنطقة الزاوية الحمراء، إلى أن المتر الواحد بالنسبة لتكاليف الدهانات وحدها بدون أجور العمال، يصل إلى 50 جنيهًا، مضيفًا: لو بنتكلم في واجهة 100 متر فقط تكون تكلفة المواد المطلوبة 5000 جنيه، وإذا كان المنزل بالكامل سيتم تشطيبه يضاعف الرقم ليصل إلى 20000 جنيه.

وتابع عبدالحميد، لمصراوي: "مينفعش دهان تشطيب مباشرة على الطوب.. بعد المحارة بنحتاج سكنتين معجون، وسكينة بلاستيك نصف لامع، وسيلر، ووش بلاستيك تشطيب".

وأوضح أن تكلفة العمالة تختلف في السعر فتكون أعلى بالنسبة للواجهات عن الحوائط الداخلية للشقة، ويتراوح سعر المتر من 30 جنيهًا وحتى 90 حسب الارتفاع.