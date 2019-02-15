وزير النفط العراقي يجري تغييرات في مناصب بأنشطة المنبع والغاز

فقد جرى تعيين فياض نعمة بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، وكان نعمة يشغل في السابق منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية. وسيشغل ذلك المنصب حاليا حامد يونس صالح، الذي كان يتولى منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز في السابق، وفقا لـ "رويترز".

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كما جرى تعيين معتصم أكرم لتولي منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز. وكان أكرم يتولى منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، والذي سيحل محله كريم حطاب جعفر.

وحل الغضبان محل الوزير السابق جبار اللعيبي. ورشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الغضبان لمنصبه وأقر تصويت برلماني في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تعيين الغضبان. ويتولى اللعيبي منذ ذلك الحين رئاسة شركة النفط الوطنية الجديدة.

وساهم الغضبان في إحياء قطاع النفط المهم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، والذي أطاح بصدام حسين في عام 2003. وتولى منصب وزير النفط المؤقت من عام 2004 إلى 2005 وتولى في السابق منصب مستشار الطاقة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وبعد أيام من تصويت البرلمان على اختياره وزيرا للنفط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال إنه سيدرس سبل إصلاح وزارة النفط، ويبدو أن تحرك اليوم هو أول مسعى لذلك.