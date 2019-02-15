فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة بمسيرات "العودة"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

بدأ فلسطينيون، الجمعة، بالتوافد نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة بفعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (مشكلة من الفصائل الفلسطينية)، على الجمعة الـ 47 للتظاهرات السلمية، اسم "غزة عصية على الانفصال والانكسار".

ودعت الهيئة، في بيان، أهالي غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات "العودة" على طول السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وكانت الهيئة صباح اليوم، قد حملت إسرائيل المسؤولية عن أي اعتداء يطال المشاركين في المسيرات على حدود قطاع غزة.

وأضاف البيان: "إن الاحتلال (إسرائيل) يسعى للتصعيد العسكري من خلال مواصلة بث التحريض والتهديد ضد المسيرات، ونشر قناصة وجنود مدججين بالسلاح القاتل على امتداد السياج الفاصل، ورفضه إنهاء حصار غزة والتنكر لكل التفاهمات المتعلقة بتخفيف المعاناة عن شعبنا".

بدوره حذر أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، الفلسطينيين من الاقتراب إلى المنطقة الأمنية قرب السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أدرعي: "من أجل سلامتكم ابتعدوا عن المنطقة الأمنية الخاصة".

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.