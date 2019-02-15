الداخلية المصرية: إحباط محاولة استهداف قوة أمنية غرب القاهرة

القاهرة / الخليج 365

قالت الداخلية المصرية، الجمعة، إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غرب القاهرة.

وأوضحت في بيان، أن "عناصر من جماعة الإخوان حاولوا استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة (غرب القاهرة)".

وأضاف "قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية (جهاز أمني)، بإبطال مفعولها".

وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيال الأمر، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الإخوان أو مصدر مستقل بشأن الأمر، غير أن الجماعة أكدت مرارا في بيانات وتصريحات لقادتها على نبذ العنف، وانتهاج السلمية.

ومنذ نهاية 2013، وتدرج السلطات، الإخوان على قوائم الإرهاب، بدعوى ممارسة العنف وهو ما تنفيه الجماعة.