ارتفاع #أسعار_النفط لأعلى مستوى منذ مطلع العام

الخليج - واس

سجل مزيج خام برنت العالمي خلال تعاملات اليوم أعلى مستوى له منذ بداية 2019 متجاوزاً 65 دولارًا للبرميل بدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.

وارتفع برنت إلى 65.10 دولارًا، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارًا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارًا بارتفاع بنحو 0.3 % عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتًا يعادل 0.3 %عن التسوية السابقة.