أقام لهم مجموعة "واتسآب"..."حزب الله" حصل على أرقام هواتف كبار المسؤولين الإسرائيليين

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) بأن مجموعة الواتسآب التي أقامها حزب الله اللبناني، جاءت على خلفية الذكرى السنوية لاغتيال عماد مغنيّة، في قلب العاصمة السورية، دمشق، في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط من العام 2008.

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وأوضحت القناة العبرية أن حزب الله أقام مجموعة (الواتسآب) ردًا على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار الحرب النفسية بين الطرفين، مشددة على أن الأعضاء في المجموعة هم من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، حيث وجه لهم رسالة، جاءت بعنوان "الهدف واضح ودقيق إزالة إسرائيل عن الوجود" مع توقيع الشهيد عماد مغنيّة، وذلك بلغات ثلاث، العربية والعبرية والإنجليزية.ونقلت القناة العبرية على لسان مصادر ـــ لم تسمها ــ أن الرجل الذي أقام المجموعة على الواتسآب لم يُخفِ موطنه، بل نشر الرقم اللبناني، الذي قام من خلاله بتوجيه رسائل التهديد للإسرائيليين.