- 1/2
- 2/2
وقال سليمان في مداخلة هاتفية مع راديو "سبوتنيك"، إن المقترح قُدّم بمبادرة من أعضاء الهيئة التشريعية القومية لتعديل المادة المنصوص عليها دستوريا والتي تخص فترة الرئاسة وكانت تنص على أن فترة رئاسة الجمهورية هى خمس سنوات ويجوز تمديدها لدورتين اثنتين فقط حسب نص الدستور أما المشروع الذي قُدم هو إجراء تعديل بأن يتم فتح فترة الدورتين الرئاسيتين لأكثر من ذلك وتقر من قبل الهيئة التشريعية.
وأضاف سليمان أن الفترة القادمة للرئيس ستؤدي إلى التحول الديموغرافي الأوسع في الانتقال للتداول السلمي للسلطة من خلال الإنتخابات الحرة والنزيهة وهذا هو الوضع المتوقع أن يقود الأحزاب والقوى السياسية والقوى الوطنية للموافقة على تعديل الدستور بشأن الفترة الرئاسية.
وبخصوص الأوضاع في السودان قال الفاضل إن الأوضاع مستقرة والأحوال هدأت من خلال توفير الخبز والوقود والسيولة نسبيا وتوقفت المظاهرات التي كانت مندلعة في ذلك الوقت وأصبحت الأوضاع في طريقها للحل.
يأتي ذلك رغم الأنباء التي تحدثت عن اعتقال عشرات السودانيين في تظاهرات أمس الخميس والتي تستمر منذ نحو شهرين وتطالب بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة التي يتلاها منذ ثلاثين عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة طارئة للبرلمان السوداني لبحث تعديل دستوري بشأن ترشح البشير عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.