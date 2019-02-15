جلسة طارئة للبرلمان السوداني لبحث تعديل دستوري بشأن ترشح البشير عام 2020

وقال سليمان في مداخلة هاتفية مع راديو "سبوتنيك"، إن المقترح قُدّم بمبادرة من أعضاء الهيئة التشريعية القومية لتعديل المادة المنصوص عليها دستوريا والتي تخص فترة الرئاسة وكانت تنص على أن فترة رئاسة الجمهورية هى خمس سنوات ويجوز تمديدها لدورتين اثنتين فقط حسب نص الدستور أما المشروع الذي قُدم هو إجراء تعديل بأن يتم فتح فترة الدورتين الرئاسيتين لأكثر من ذلك وتقر من قبل الهيئة التشريعية.

وبالنسبة لرد فعل الشعب السوداني تجاه هذه التعديلات الدستورية قال الفاضل إن الحوار الوطني الذي تم في السودان في الآونة الأخيرة وشاركت فيه القوى السياسية بحجم واسع خرج بأكثر من تسعمائة قرار، هذه القرارات ملزمة لرئيس الجمهورية بتنفيذها لذلك يجب إتاحة الفرصة للرئيس للترشح لدورة ثالثة يتمكن من خلالها من إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الرؤية السياسية التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف سليمان أن الفترة القادمة للرئيس ستؤدي إلى التحول الديموغرافي الأوسع في الانتقال للتداول السلمي للسلطة من خلال الإنتخابات الحرة والنزيهة وهذا هو الوضع المتوقع أن يقود الأحزاب والقوى السياسية والقوى الوطنية للموافقة على تعديل الدستور بشأن الفترة الرئاسية.

وبخصوص الأوضاع في السودان قال الفاضل إن الأوضاع مستقرة والأحوال هدأت من خلال توفير الخبز والوقود والسيولة نسبيا وتوقفت المظاهرات التي كانت مندلعة في ذلك الوقت وأصبحت الأوضاع في طريقها للحل.

يأتي ذلك رغم الأنباء التي تحدثت عن اعتقال عشرات السودانيين في تظاهرات أمس الخميس والتي تستمر منذ نحو شهرين وتطالب بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة التي يتلاها منذ ثلاثين عاما.