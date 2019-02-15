بعد توقف لمدة 30 عاما... استئناف الرحلات الجوية بين الهند والعراق

وهبطت الطائرة الأولى الآتية من مدينة لكناو الهندية، هبطت في مطار النجف وكان في استقبال الركاب على متنها مسؤولون عراقيون، حسبما نقلت قناة "العربية" عن وكالة "فرانس برس".

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وصرح السفير الهندي لدى العراق براديب سينغ للصحفيين، قائلا: "كنا نحاول منذ وقت طويل أن نعيد الخطوط الجوية الهندية، فهذه هي المرة الأولى خلال الأعوام الثلاثين الماضية التي تحط فيها طائرة هندية في العراق، ونحن سعداء جدا لاختيار مدينة النجف كوجهة أولى".

يذكر أن الهند أوقفت رحلاتها المباشرة إلى العراق، منذ تسعينيات القرن الماضي والحظر الدولي على العراق في أعقاب غزو صدام حسين للكويت حينها،

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت تسيير رحلات مباشرة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اعتبارا من من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن خطة توسيع لشبكة الرحلات الدولية.