شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية: هزيمة داعش فى سوريا لا تزال بعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال "جوزيف فوتيل" اليوم الجمعة إنه لا يتفق مع قرار الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بسحب القوات من سوريا، محذرا من أن هزيمة تنظيم "داعش" لا زالت بعيدة.

وأضاف فوتيل - في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية على هامش تواجده في سلطنة عمان - أن القوات الموجودة في سوريا والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على استعداد للتعامل مع تهديد تنظيم "داعش" بمفردها، مشيرا إلى أن داعش لا يزال لديه قادة ومقاتلون وموارد، لذلك فإن الضغط العسكري المتواصل يعد أمرا ضروريا من أجل ملاحقة هذا التنظيم.



وأشار إلى أنه سيقوم فقط بالإعلان عن هزيمة تنظيم داعش إذا تأكد من أنه لم يعد يشكل تهديدا وليس لديه القدرة على التخطيط أو شن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها، موضحا أن قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) لا يمكنها هزيمة التنظيم الإرهابي بدون مساعدة أمريكية مستمرة.



وقال فوتيل إنه عندما تكون قوات سوريا الديمقراطية قادرة على التعامل مع تهديد تنظيم داعش بنفسها بدون مساعدة أمريكا، فإن هذا يشير إلى أننا تمكنا من إنجاز مهمتنا بهزيمة داعش.