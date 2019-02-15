نتنياهو يكشف عن زيارته سرا 4 دول عربية

وذكرت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زار 4 دول عربية سرا، وهي دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده.

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وأفادت القناة العبرية أن نتنياهو كشف قبل عودته من مؤتمر "وارسو" في بولندا، أنه قام بزيارة 4 دول عربية، لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، مؤكدة أن نتنياهو يعكف على إيجاد تطور كبير في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، في المستقبل القريب.

وأشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو كشف خلال هذه المحادثة، عن قيام جهاز الموساد الإسرائيلي، بإحباط 4 محاولات إيرانية، لتنفيذ عمليات تفجيرية في 5 دول أوروبية.

يذكر أن نتنياهو قد أطلق هذه التصريحات خلال رحلة عودته من بولندا، بعدما شارك في فعاليات مؤتمر السلم والأمن في الشرق الأوسط، المعروف إعلاميا باسم "مؤتمر وارسو"، المناهض للسياسات الإيرانية في المنطقة، والذي عقد خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.