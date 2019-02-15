مساومات "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين شرقي سوريا تتواصل

ديرالزور – أنقرة / الخليج 365

تتواصل المساومات، الجمعة، بين تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و "داعش" الإرهابيين في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة داعش.

وذكرت مصادر محلية، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وبدعم جوي من الولايات المتحدة الأمريكية، احتل أمس أجزاء كبيرة من بلدة الباغوز آخر معقل لداعش بدير الزور.

وأضافت المصادر أن نحو 500 من عناصر داعش، حوصروا في منطقة صغيرة عبارة عن بساتين ومعسكرات، وأن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" أعطوهم مهلة لغاية الساعة السادسة (15:00 تغ) من مساء الخميس (أمس) لتسليم أنفسهم.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم انتهاء المهلة إلا أن هدوءا حذرا لازال سائدا في المنطقة، وأن المساومات بين التنظيمين الإرهابيين لازالت متواصلة.

وحسب مراقبين، فإن واشنطن تتصرف بحذر بسبب وجود عدد كبير من المدنيين في المنطقة التي تم مهاجمتها بذريعة وجود تنظيم داعش، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

وأضافت المصادر أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" يستقبلون فقط النساء والأطفال الفارين من البلدة، في حين يعاملون الذكور من هم فوق 15 عاما على أنهم عناصر لداعش.

ولفتت المصادر إلى أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" ينقلون المدنيين إلى قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي، (شرق سوريا) وبعد إجراء الفحوصات عليهم يتم نقلهم إلى مخيم الهول التي انتقدتها الأمم المتحدة مرارا والواقعة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2018، أطلقت منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية وقوات التحالف الدولي عملية عسكرية ضد آخر معاقل "داعش" في دير الزور.

ويسيطر تنظيم داعش على "الباغوز" ومساحات غير مأهولة من البادية، في ريفي محافظتي دير الزور(شرق) وحمص (وسط).

