شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن المشاركين في مؤتمر وارسو أكدوا أن أكبر التحديات هي مواجهة دور إيران الهدام في المنطقة.

وكتب الجبير في تغريدة له على تويتر: “حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة”.

وشدد الجبير على موقف الرياض الثابت من القضية الفلسطينية والمستند على مبادرة السلام العربية.

وأضاف: “تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية”.