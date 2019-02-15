الداخلية المغربية تفكك خلية "إرهابية" على صلة بـ"داعش"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

فككت الداخلية المغربية، الجمعة، خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، تتكون من 5 عناصر، يشتبه في موالاتها لتنظيم "داعش".

وقالت الداخلية في بيان، "تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، من تفكيك خلية إرهابية، الجمعة، تتكون من 5 متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي (وسط)".

وأضاف البيان أن "هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف".

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وقالت الداخلية إن "المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، خططوا للالتحاق بصفوفه (التنظيم) بالساحة السورية العراقية، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي بهدف المس بأمن واستقرار المملكة".

وبحسب البيان، فإن "أحد المشتبه فيهم حاول استغلال تواجده بإحدى دول جنوب الصحراء للحصول على تزكية من أجل الانضمام لإحدى الجماعات المنضوية تحت لواء داعش الناشطة بمنطقة الساحل".

وأشار البيان إلى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".