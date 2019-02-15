نقل 159 لاجئا إريتريا جوا من #ليبيا إلى #النيجر

الخليج - العمانية

أكدت الأمم المتحدة أن 159لاجئا من إريتريا نُقلواجوا أمس الأول من العاصمة الليبية طرابلس إلى النيجر لإعادة توطينهم.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه جرى إنقاذ هؤلاء اللاجئينمن مراكز احتجاز “معظمها مكتظة وتفتقد إلى المعايير الأساسية” .

وقالت المفوضية “يقبع 6205 لاجئين ومهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، منهم4327 من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية”.

وستُجرى إعادة توطين اللاجئين من النيجر في دول مختلفة.