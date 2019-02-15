أبرز مباريات #الجمعة “15 فبراير”

الخليج - حسن القبيسي يسعى الاتحاد عندما يحل ضيفاً على الرائد لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في الدوري السعودي في جولته الـ20 كما يستضيف الشباب الوحدة في الجولة الـ20، وفي الدوري الإماراتي تقام 4 مباريات ، تجمع الوحدة مع دبا الفجيرة، والظفرة مع العين، والإمارات مع اتحاد كلباء، وشباب الأهلي مع عجمان ،وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الجمعة الـ 15 من فبراير : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 18:30 الشباب × الوحدة 20:20 الرائد × الاتحاد دوري الخليج العربي 16:30 الوحدة × دبا الفجيرة 16:35 الظفرة × العين 19:00 الإمارات × اتحاد كلباء 19:00 شباب الأهلي × عجمان الدوري الإسباني 23:00 إيبار × خيتافي الدوري الإيطالي 22:30 يوفنتوس × فروسينوني الدوري الألماني 22:30 أوغسبورغ × بايرن ميونخ الدوري الفرنسي 21:00 نيم أولمبيك × ديغون 22:45 ليون × جانجون

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