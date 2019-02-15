تشيلي تنضم إلى #الأرجنتين و #أوروجواي و #باراجواي في عرض استضافة #مونديال_2030

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الخليج - العمانية
أعلن رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، أن بلادهانضمت إلى ملف أمريكي جنوبي مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام2030، مع كل من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.
وأضاف بينيرا عبر حسابه على تويتر أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيسأوروجواي تاباري فاسكويز، ورئيس باراجواي ماريو عبده بينيتيز وافقوا على تقديمملفهم المشترك مع تشيلي إلى اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) والاتحادالدولي لكرة القدم (فيفا).
وكان الإعلان عن التقدم بملف مشترك من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي جاء لأولمرة في عام 2017 .
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