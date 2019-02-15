شباب_الأهلي يستضيف #عجمان في #الدوري_الإماراتي

الإمارات

يستضيف شباب الأهلي فريق عجمان، ضمن ختام الجولة 15 من دوري الخليج العربي، ويتطلع الفريقان إلى مواصلة العروض والنتائج القوية، وحصد المزيد من النقاط، لتعزيز مكانة كل منهما في ترتيب جدول المسابقة.

يدخل شباب الأهلي إلى المباراة، وفي رصيده 28 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، ويطمح إلى جمع المزيد من النقاط، لمواصلة الضغط على ثلاثي القمة، خاصة وأن الفريق يتطور أداؤه من مباراة لأخرى، ويخطو بثبات في جميع البطولات الثلاث في الموسم الحالي.

وقال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا: “نواجه منافساً عنيداً، وفريقا جيداً متماسكاً لديه 19 نقطة، منها 12 نقطة خارج ملعبه، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا، خصوصاً بعد جهد كبير أمام النصر في كأس رئيس الإمارات، ويجب أن ننسى هذه المباراة، ونلعب على أرضنا ووسط جمهورنا، النقاط الثلاث مهمة جداً”.

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وأضاف: “لعبنا أمام فرق المقدمة الجزيرة ثم النصر، والآن نلعب أمام فريق صعب، وليس سهلاً مثلما يتخيل البعض، لأن عجمان فريق يخلق الكثير من المشاكل للفرق، وفريقنا واع، واللاعبون لديهم استيعاب تام لصعوبة المباراة، وأهم شيء أن نؤدي بالشكل المطلوب”.

ويخوض عجمان صاحب 19 نقطة، مواجهته في الجولة 15 لدوري الخليج العربي أمام مضيفه شباب الأهلي في ملعب العوير بصفوف مكتملة بعد استيفاء الإيقاف لمحترفه المغربي عادل هرماش والمدافع حسن زهران اللذين ظلا يواصلان تدريباتهما مع الفريق طوال الأيام الماضية.

وعمد المدير الفني أيمن الرمادي إلى منح اللاعبين راحة يومين بعد مباراة الجولة الماضية أمام النصر، ثم واصل الفريق سلسلة تدريباته اليومية على مدار 9 أيام.