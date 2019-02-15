يوفنتوس في نزهه #فروسينوني في #الدوري_الإيطالي

صحيفة الخليج الإلكترونية

يغرد يوفنتوس خارج السرب محلياً، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي،وسيواجهه في الاسبوع الـ24 من الدوري الايطالي ضيفه فروسينوني ويعتبر يوفنتوس الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفاً.

وجعل المدرب ماسيمليانو أليغري وفريقه من المسابقة القارية أولوية هذا الموسم، وهي من الأسباب الأساسية للتعاقد مقابل نحو 100 مليون يورو مع رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة القارية، والذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده 34.

ويعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم، بعدما اكتفى بدور البديل في المباريات الأخيرة، وسيشكل ثلاثياً هجومياً إلى جانب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وفيديريكو برنارديسكي.

كما أن يوفنتوس سيستعيد ثلاثيه الدفاعي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني الذين عادوا إلى التدريبات بعد غياب بسبب الإصابة.