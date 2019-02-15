انت الان تتابع زيارة سرية جديدة.. «تطبيع» عمان وإسرائيل إلى أين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القناة 13 الإسرائيلية نشرت مقطع فيديو لـ«بن علوي» وهو يصل إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر موقف سيارات.. ونتنياهو: يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى

عمان «المسالمة».. هكذا لُقبت السلطنة التي تقع في غرب آسيا، ويُميز موقعها ثلاث وجهات بحرية؛ بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، فهي لم تنخرط، طوال تاريخها في الحروب العربية الإسرائيلية، ولم تدخل في مناوشات أو صراعات سياسية مع أي دولة أخرى على عكس كثير من أشقائها العرب. هذه الصورة تغّرت فجأة مع حدث أثار جدلا في الأوساط العربية، واعتبره كثيرون تطبيعا مع الكيان الصهيوني، وهو زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته وفريقٍ من إدارته إلى عمان، في 26 أكتوبر الماضي، إذ اهتمت بها وسائل الإعلام العالمية، في محاولة لتفسير أسبابها.

وفيما يبدو فإن سلطنة عمان تسير وفق «خطة» غير مبالية بردود الفعل العربية، بشأن علاقتها بالكيان الصهيوني، إذ طالعتنا القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بخبر مُوثّق بمقطع فيديو لوزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، في العاصمة البولندية، وارسو، وهو ذاهب إلى اجتماع سري جديد مع رئيس الوزاء

وفيما يبدو فإن سلطنة عمان تسير وفق «خطة» غير مبالية بردود الفعل العربية، بشأن علاقتها بالكيان الصهيوني، إذ طالعتنا القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بخبر مُوثّق بمقطع فيديو لوزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، في العاصمة البولندية، وارسو، وهو ذاهب إلى اجتماع سري جديد مع رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

زيارة سري جديد

القناة الإسرائيلية نشرت مقطع فيديو لـ«بن علوي» وهو يصل إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر موقف سيارات، قالت القناة إنه خاص بالفندق الذي يقيم فيه نتنياهو.

بينما رفض «بن علوي» الإجابة عن أسئلة مراسل القناة الإسرائيلية، عمّا إذا كان، قد قدم للقاء نتنياهو.

ووصل نتنياهو إلى وارسو، مساء أمس، للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي بشأن الشرق الأوسط بمشاركة دول عربية وغربية.

وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو، عبر «تويتر»، قال إنه «يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى، القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم، إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل».

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وأضاف «أطراف كثيرة تحذوا حذوكم بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر، أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل التي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لمصلحة الجميع، أشكركم باسم المواطنين الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط».

وحسب البيان الصادر عن نتنياهو، قال بن علوي: «هذه هي رؤية جديدة ومهمة بشأن المستقبل، لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي، هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لمصلحة جميع الشعوب».

زيارة نتنياهو لعمان

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أثارت زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المفاجئة، إلى سلطنة عمان، واستقباله من طرف السلطان قابوس بن سعيد، كثيرًا من التساؤلات بشأن مدلولاتها وتوقيتها.

يوسف بن علوي الذي أثار الجدل اليوم بزيارته نتنياهو، قال وقتها، إنه «سبق زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني»، مضيفا «الاثنان خرجا من الزيارتين أفضل حالا مما قبل أن يأتيان إلى السلطنة».

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وأشار يوسف بن علوى إلى أن "السلطان قابوس طرح على عباس ونتنياهو رؤيته وهي «محل قبول واستحسان».

وعلق الوزير على من يتحدث عن وجود «خطة» بقوله: «من يقول إن هناك خطة لا يلام كمراقب، لكن ليس لدينا خطة، لسنا وسطاء ويبقى الدور الأمريكي هو الرئيس في الأمر، نحن نقدم التيسيرات فقط».

تعليق إسرائيل

من جهته، ذكر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على حسابه على موقع «تويتر»، أن نتنياهو «عاد قبل قليل إلى البلاد بعد أن قام بزيارة رسمية إلى عمان، إذ التقى السلطان قابوس الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين».

وفي تغريدة لنتياهو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وصف سلطان عمان، قابوس بن سعيد، بأنه صاحب خبرة طويلة ومبهرة.

وقال نتنياهو: «عدت يوم الجمعة من زيارة دبلوماسية تاريخية إلى سلطنة عمان إذ التقيت الزعيم العماني السلطان قابوس بن سعيد، إنه زعيم صاحب خبرة طويلة ومبهر جدا. هذه هي الزيارة الأولى لإسرائيل في عمان منذ 22 عاما وهي تأتي على خلفية جهود دبلوماسية بذلتها خلال السنوات الأخيرة إزاء الدول العربية».

انتقادات عربية

وعبر مواقع التواصل دشن النشطاء في عُمان وسوما رافضة للزيارة منها #عماني_ضد_التطبيع و #نتنياهو_في_مسقط، تدين وتستنكر الزيارات واللقاءات التي تجري لسياسيين أو رياضيين إسرائيليين في بعض الدول العربية.

وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة علق، على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، واستقبال السلطان قابوس بن سعيد له في مؤتمر حوار «المنامة»، قائلا: «مع زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان لم نشكك أبدا في حكمة السلطان قابوس ومحاولة تقديم المساعدة لإيجاد حل لهذه المسألة وإحلال السلام ونأمل أن ينجح السلطان في جهوده».

واعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر «حوار المنامة»، في أواخر أكتوبر الماضي، أن عملية السلام لا بد أن تكون مفتاح تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة: «لا علاقة للسعودية مع إسرائيل، ونعتقد أنه لا تطبيع بدون عملية سلام وإعادة الحق الفلسطيني».

أما حركة فتح، فقالت عن الزيارة إنها تعد «نسفا لمبادرة السلام العربية».

وقالت الحركة في بيان لها: «إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو لسلطنة عُمان هو نسف لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس الأرض مقابل السلام الشامل ومن ثم إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل».

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