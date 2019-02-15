انت الان تتابع استحداث منصب نائب الرئيس للتغطية على غياب بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مراقبون يرون أن تعديل الدستور الجزائري لن يتضمن شيئا آخر سوى استحداث منصب نائب الرئيس لأن بوتفليقة أحدث ثلاث مراجعات دستورية من قبل، ووضع فيها كل القرارات الكبيرة

يبدو أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بدأ الاستعداد لولاية خامسة مبكرا، من خلال البحث عن مخرج من قلة الظهور في الداخل والخارج بسبب مرضه، إلا أن البحث عن حل لهذه المشكلة لا بد أن يكون بالبحث عن بديل رئيس، وتلك الخطوة لن تتم إلا من خلال تعديل الدستور. ويتولى بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما الرئاسة منذ عام 1999، ولم يظهر علنا إلا نادرا، منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك، ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 أبريل المقبل.

وكان تعديل الدستور أبرز الوعود التي أشار إليها الرئيس عندما حسم موقفه من الاستحقاق الرئاسي القادم، بإعلانه الترشح للانتخابات المقررة في إبريل المقبل، ليمهد الطريق إلى ولاية خامسة، وإن لم يذكر بوتفليقة أنه يريد إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أنه أكد أنه يعتزم إدخال تعديل على الدستور. وتطرح عدة

وكان تعديل الدستور أبرز الوعود التي أشار إليها الرئيس عندما حسم موقفه من الاستحقاق الرئاسي القادم، بإعلانه الترشح للانتخابات المقررة في إبريل المقبل، ليمهد الطريق إلى ولاية خامسة، وإن لم يذكر بوتفليقة أنه يريد إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أنه أكد أنه يعتزم إدخال تعديل على الدستور.

وتطرح عدة جهات فرضية توجه بوتفليقة في حال إعادة انتخابه على رأس الدولة لعهدة خامسة، استحداث منصب نائبه، يتكفل ببعض مهام سيفصلها الدستور القادم الذي وعد به بوتفليقة الجزائريين في رسالته التي أكد من خلالها ترشحه للرئاسة. «بوتفليقة» يستبق الانتخابات الرئاسية بالتضحية بالقيادات العسكرية مقربون من الرئيس كشفوا عن ترتيبات لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يمنحه صلاحيات كبيرة، بهدف التغطية على غياب الرئيس عن أهم الأنشطة في الداخل والخارج، بسبب مرضه. ويرجح مراقبون أن تعديل الدستور الذي ألمح إليه بوتفليقة لن يتضمن شيئا آخر سوى استحداث منصب نائب الرئيس، على اعتبار أن بوتفليقة أحدث ثلاث مراجعات دستورية من قبل، ووضع فيها كل القرارات الكبيرة، التي كان يريدها منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، حسب "الشرق الأوسط". فكرة استحداث منصب نائب الرئيس برزت بشكل لافت منذ تعرض الرئيس بوتفليقة فهي مشروع قديم تم تأجيله أكثر من مرة، فهذا المنصب تم تداوله بكثرة في نهاية العهدة للرئيس بوتفليقة، خاصة عند حديث أطراف سياسية من التحالف الرئاسي على رأسها رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول حول ندوة وطنية لرفع التحديات، فُهم حينها أن الرئاسة تفكر في توافق وطني شامل يسمح لها بإدارة المرحلة القادمة ومن بين المقترحات المطروحة على الطاولة وإن لم يعلن عنها بشكل رسمي، حسب صحيفة "الجزائر". صراع تحت «قبة البرلمان» في الجزائر للإطاحة بالرجل الثالث فكرة نائب الرئيس تعود إلى عام 2006، حينما تراجع نشاط بوتفليقة وصار قليل الظهور، بعد أن أُجريت له عملية جراحية بالمعدة في فرنسا، إثر نزيف حاد في جهازه الهضمي، لكن الرئيس تخلى عن المشروع مؤقتا، بعد أن عدل الدستور في 2008، وألغى ما كان يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وفي العام التالي ترشح لولاية ثالثة، وسط انتقادات حادة للمعارضة وقطاع من الإعلام. واستمر انسحاب الرئيس من المشهد، جزئيا، حتى 2013، وتوقف نشاطه كليا عندما أُصيب بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. وما بين 2006 و2013، نُقل جزء من صلاحياته إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة الذي يعد الرجل الثاني في الدولة، حسب الدستور. وتم طرح أسماء مسؤولين بارزين لهذا المنصب المرتقب بعد التعديل الدستوري، منهم أحمد أويحيى رئيس الوزراء الحالي، والدبلوماسي الجزائري السابق في الأمم المتحدة. وجاء ضمن الأسماء المطروحة مدير حملة الرئيس الانتخابية عبد المالك سلال، وهو أيضاً رئيس وزراء سابق ومن أشد رجال الحكم ولاءً لبوتفليقة كما يُطرح اسم رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، المعزول منذ عام 2017 بسبب خلاف بين رجال أعمال موالين للرئيس. وكان الرئيس بوتفليقة، قد أعلن يوم الأحد الماضي، ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 18 أبريل المقبل، ليضع بذلك حدا لحالة عدم اليقين التي استمرت لعدة أشهر بسبب حالته الصحية، ومعارضة بعض القوى السياسية. بوتفليقة في طريقه لولاية خامسة وعينه على «الدستور» ما نود الإشارة إليه هو أن منصب نائب رئيس الجمهورية، لم يعرفه النظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال، وإن تم استحداثه فسيكون سابقة سياسية.

كانت هذه تفاصيل خبر استحداث منصب نائب الرئيس للتغطية على غياب بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.