بالصور.. انفجار إطار طائرة نتنياهو أثناء عودته من مؤتمر وارسو

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتأجيل عودته من العاصمة البولندية وارسو إلى تل أبيب، بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار.
وتسبب الاصطدام في انفجار عجلة الطائرة، وقرر خبراء إسرائيليون بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتًا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تصل طائرة احتياطية تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية إلى وارسو خلال ساعات الصباح لتعود بنتنياهو ومرافقيه ومجموعة من الصحفيين إلى إسرائيل قبل حلول المساء.
واستضافت العاصمة البولندية وارسو، الأربعاء والخميس، فعاليات مؤتمر بشأن إيران والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.
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