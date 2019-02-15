استئناف الرحلات في مطار دبي بعد توقف بسبب طائرة بدون طيار

اسماء السيد - دبي: توقفت حركة الطيران مؤقتا صباح الجمعة في مطار دبي الدولي بسبب نشاط لطائرة بدون طيار، بحسب ما أعلنت مطارات دبي.

وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم "تعليق الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي صباح اليوم من الساعة 10,13 (6,13 ت غ) وحتى 10,45 بالتوقيت المحلي (6,45 ت غ) لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب اشتباه بوجود نشاط لطائرة بدون طيار في محيط المطار".

وأضاف "تعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين والسلطات المختصة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات المطار في جميع الأوقات وتجنب أي إزعاج للمسافرين والعملاء" دون المزيد من المعلومات.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "عودة حركة الطيران بشكل طبيعي" في المطار، موضحا أن تحليق طائرات دون طيار دون تصريح يعد "مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".

واستقبل مطار دبي الدولي 89,1 مليون مسافر في عام 2018، ليحتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي.

ودبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم ويزورها سنويا نحو 16 مليون سائح. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

ومطار دبي مقر مجموعة "طيران الامارات"، أحد أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وأكبر مشغّل لطائرات "بوينغ 777" و"ايرباص ايه-380".

