دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف HUAWEI nova 4 بشاشته ذات الثقب يصل إلى أسواق الإمارات

أعلنت شركة هواوي عن وصول أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة وأحدث إصدار من سلسلة nova - الهاتف HUAWEI nova 4 إلى متاجر الإمارات والمتاجر الإلكترونية. وبعد النجاح الهائل الذي حققه هاتف HUAWEI nova 3 العام الماضي، والذي باع أكثر من 65 مليون وحدة عالمياً بسبب ميزاته ومواصفاته التي تناسب جيل الشباب الذي يستمتع بالتقاط صور السيلفي، يقدم الإصدار الجديد من سلسة nova ميزات أكثر تطوراً وهو الآن متوفر في متاجر الإمارات. ابتداءً من 14 فبراير 2019، سيتمكن المستخدمون من تجربة هاتف HUAWEI nova 4 الجديد في متاجر تجربة هواوي في مول الإمارات ودبي مول وسيتي سنتر مردف أو أحد متاجر التجزئة المختارة.

© alqiyady HUAWEI nova 4

غير الهاتف HUAWEI nova 4 تصميم الشاشة وجماليتها بتقديمه شاشة ذات ثقب مع التخلص تماماً من فكرة النتوء أعلى الشاشة وإزاحة الكاميرا الأمامية إلى جانب الشاشة، وذلك بخلاف باقي الهواتف الذكية التي تترك الكاميرا الأمامية في المنتصف، ما يمنحه مظهراً جديداً فريداً استحسنه المستهلكون. وأضافت هواوي إلى الهاتف الجديد نظام الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تتضمن كاميرات بدقة 20 ميجابكسل و2 ميجابكسل و16 ميجابكسل مع عدسة عريضة زاوية التصوير جداً تمكّن المستخدم من التقاط صور للمشاهد كاملة دون اقصاص أجزاء منها خارج الإطار. وحازت مزايا الترفيه على نصيبها من التحسين بإضافة سعة تخزين تبلغ 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ما يتيح للمستخدم تشغيل الألعاب المتقدمة التي تتطلب موارد كبيرة بسلاسة بالغة. أما كاميرته الأمامية فهي بدقة 25 ميجابكسل وتعمل بدعم من تقنية الذكاء الاصطناعي لتجمّل صور المستخدمين وتجعلهم يلتقطون صور سيلفي رائعة في كل مرة.

يتوفر هاتف HUAWEI nova 4 (8 جيجابايت + 128 جيجابايت) حالياً في متاجر تجربة هواوي والمتاجر الإلكترونية في أسواق الإمارات بسعر 1,799 وبلونين عصريين: الأزرق البنفسجي الغامض، أو الأسود الحالك كلاسيكي الأناقة. وسيتمكن مشتركو «اتصالات» بالخطوط مسبقة الدفع التمتع بستة أشهر اشتراك مجانية في STARZ PLAY وما يصل إلى جيجابايت واحد من البيانات الشهرية لمدة 3 أشهر عند شرائهم هاتف HUAWEI Nova 4.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة http://consumer.huawei.com/ae-en/index.htm.

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