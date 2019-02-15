تفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص في المغرب

نواكشوط- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه تم "تفكيك خلية إرهابية، اليوم الجمعة، تتكون من خمسة متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة".

© AP Photo / Karim Selmaoui وذكرت الداخلية المغربية أن عناصر الخلية الإرهابية من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وينشطون بمدينة آسفي، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا.

وكانت المغرب قد أعلنت، في الشهر الماضي، أنه "تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف البيان: "ينشط هؤلاء بكل من قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية". وصادر الأمن، بحسب البيان، أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء، وأقنعة، وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مخطوط مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي، وكذا رسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال، عند توقيف أفراد الخلية.