واعترض المحتجون على إحياء المطرب الفرنسي إنريكو ماسياس، المعروف بدعمه للجيش الإسرائيلي حفلا فنيا في المغرب بمناسبة "عيد الحب".
وقال المحتجون أن ما يحدث ما هو إلا "انزلاقات خطيرة"، طالبوا بمنع تكراره "احتراما لالتزامات المغرب بالدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس كعاصمة لفلسطين، واحتراما لمشاعر المغاربة المناصرة للقضية الفلسطينية العادلة".
وأظهرت مقاطع فيديو المحتجون يحملن لافاتات حملات عبارات تدين "تساهل السلطات المغربية مع دخول الصهاينة للبلاد"، حسب وصفهم.
واعتبروا أن هذا الحفل الفني "يتحدى مشاعر ملايين المغاربة المساندين للقضية الفلسطينية".
يذكر أن الجمعية الحكومية "الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، قالت في وقت سابق إن ماسياس "يحب تقديم نفسه كفنان للسلام، والحقيقة أنه مدافع عن الجيش الإسرائيلي واحتلال فلسطين".
وأشارت إلى أنه "ينشط في جمعية اسمها ميكدال، مخصصة لدعم جنود الوحدة المكلفة بحراسة الحدود اسمها ماكاف، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن ماسياس قال سابقا: "منذ أول حياتي، أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل، كونوا على يقين: هذه هي معجزة إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... احتجاجات في المغرب بسبب حفل لفنان داعم لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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