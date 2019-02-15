ونشر موقع "فرات بوست" صورة للناشطة ريم الناصر، توضح مدى الإصابة التي تعرضت لها في منطقة الرأس على أيدي عناصر "قسد" "قوات سوريا الديمقراطية". وأكد نشطاء وحقوقيون أن سبب الاعتداء على ريم الناصر قد يكمن في انتقادات وجهتها الناشطة في وقت سابق لشيوخ عشائر الرقة، عبر منشورات على "فيسبوك"، "لارتباطهم الوثيق بحزب البعث والنظام السوري"، في وقت بالغت في انتقاد الأوضاع الخدماتية والمعيشية في المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلو "قسد" ينهالون بالضرب على ناشطة انتقدت شيوخ "عشائر الرقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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