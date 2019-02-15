وزير الخارجية الإماراتي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد مخاطر إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء تهديدات من إيران وحزب الله اللبناني.

جاء ذلك في فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم حذفه فيما بعد، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بإحدى جلسات مؤتمر وارسو الذي عقد بالعاصمة البولندية على مدار يومين (الأربعاء والخميس)، وحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.

وردًا على سؤال من مدير الجلسة بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا ضد قوات إيران وحزب الله، أجاب بن زايد: "لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها حين تتحداها دولة أخرى".

ونشرت إعلام إسرائيلية أمس الخميس، مقطع فيديو لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد وهو يقول في وارسو، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل "ستحدث عندما يحين وقتها"، مشيرًا إلى أن مواجهة التهديد الإيراني، يعد "أخطر وأهم" من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي.

وفي 10 مايو 2018، أعلن وزير خارجية البحرين، دعم بلاده لما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، عقب استهداف تل أبيب ما قالت إنها عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.

واستضافت العاصمة البولندية وارسو، الأربعاء والخميس، فعاليات مؤتمر بشأن إيران والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.