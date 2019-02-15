شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إقلاع الرحلات بمطار دبى للاشتباه فى نشاط طائرات مسيرة غير مصرح بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم مطار دبى أنه تم تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة غير مصرح بها.

ومطار دبي هو مركز نشاط شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، وهو أزحم مطار دولي في العالم إذ استخدمه 81.4 مليون مسافر خلال أول 11 شهرا من 2018.

وبات نشاط الطائرات المسيرة الذي يؤثر على حركة الطيران التجارية قضية ملحة جديدة بعد تقارير عن رصدها في محيط مطارات في بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي يناير، توقفت رحلات الإقلاع من مطار هيثرو في لندن لمدة ساعة تقريبا بعد رصد طائرة مسيرة، كما توقفت رحلات الوصول مؤقتا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي بعد مشاهدة طائرات من هذا النوع.

وفي ديسمبر تعطلت الرحلات في مطار جاتويك، ثاني أزحم مطارات لندن، بسبب أنشطة طائرات مسيرة.