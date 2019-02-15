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واستمر التوقف من الساعة 10:13 بالتوقيت المحلي (06:13 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 10:45.
ويتعيّن على مالكي الطائرات المسيرة "الدرون" التسجيل لدى هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، كما تمنع السلطات الهواة من وضع كاميرات أو ليزر على طائراتهم المسيرة والتحليق في مناطق معينة.
من جانبها، قالت حكومة دبي، إن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه".
وأضافت أن "فترة التعليق للرحلات في مطار دبي لم تتعد 30 دقيقة".
وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتي، أنه "لدينا تعليمات واضحة للتعامل مع الطائرات المسيرة"، وأن "الركاب بقوا في طائراتهم خلال فترة التعليق". وأكدت الهيئة، أن "الإغلاق كان جزئيا فقط في منطقة الإقلاع، وأن التحقيق جار في واقعة الطائرة المسيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات مسيرة تؤجل رحلات في مطار دبي... والحكومة تصدر بيانا عاجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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