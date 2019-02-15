الان تتابع روسيا تمنع دخول التفاح التركي إلى أراضيها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
رفضت السلطات في روسيا السماح بدخول 19 طن من التفاح المصدّر من تركيا إلى منطقة كالينينغراد الروسية، بسبب عدم مطابقة الشحنات للمعايير.
وتبين، بحسب صحيفة “زمان” التركية، أن وثائق مطابقة معايير الصحة النباتية الخاصة بالتفاح التركي الذي جرى فحصه في نقطة الفحص بالجمارك ليست سليمة.هذا، وأعيدت شحنة صناديق التفاح المشار إليه إلى تركيا.
جدير بالذكر أن روسيا سبق وأن أعادت شحنات من “اليوسفي” الآتي من تركيا.
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