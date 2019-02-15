الجبير يؤكد جهود ومبادرات السعودية في محاربة الإرهاب

اسماء السيد - وارسو: استعرض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير خلال مشاركته في مؤتمر وارسو جهود ومبادرات السعودية في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأشار الجبير إلى إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا استمرار المملكة في دورها الريادي في هذا الشأن بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وأكد الجبير أن المشاركين في مؤتمر وارسو أكدوا أن أكبر التحديات هي مواجهة دور إيران الهدام في المنطقة.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط ، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية".

وناقش المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلي 70 دولة الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.



