المركزي المصري يخفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع

وقال المركزي المصري في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، من 16.75 بالمئة إلى 15.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 17.75 بالمئة إلى 16.75 بالمئة.
وكان 10 من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة.
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